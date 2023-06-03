Байдена в поездке впервые сопровождали только женщины из Секретной службы

Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Поездка президента США Джо Байдена в штат Колорадо 1 июня оказалась исторической не из-за того, что он упал на сцене в Академии военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс. Впервые во время поездки главу государства сопровождали только женщины из Секретной службы, отмечается в сообщении этого ведомства в Twitter.

Недавний визит президента Байдена в Академию военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс был впервые в истории поддержан полностью женской транспортной командой, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве опубликовали фотографии сотрудниц Секретной службы на фоне автомобилей президентского кортежа и военно-транспортного самолета. Снимки того, как Байден падает в поездке, которую обеспечивала женская команда Секретной службы, ответственная за его перемещение, не опубликованы.

1 июня президент США также ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся о мешок с песком и упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. В Белом доме заявили, что глава государства не получил травмы и в полном порядке. Видео стало вирусным в интернете, и теперь эксперты предрекают поражение Байдена на президентских выборах в 2024 году.