Байден забыл имя правозащитницы, когда поздравлял ее с днем рождения

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время торжеств по случаю Дня Мартина Лютера Кинга решил поздравить с днем рождения родственницу легендарного правозащитника Андрею Уотерс Кинг (жену сына борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга — третьего), сообщил The Gateway Pundit. Во время поздравительной речи американский лидер забыл ее имя.

Мартин-третий, мы чествуем наследие ваших любимых отца и матери. Они работали на благо любимого общества. Но сегодня мы поздравляем всех почетных гостей, включая вашу жену, у которой, как я понимаю, сегодня день рождения? Знаете, у моей жены в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют «С днем рождения». Готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая ... ! С днем рождения тебя, — пропел Байден.

Национальный комитет Республиканской партии США отметил в Twitter, что Байден заменил имя женщины «неразборчивым бормотанием».

Ране Байден допустил оговорку, когда сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).