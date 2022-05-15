Байден призвал к борьбе с внутренним терроризмом после стрельбы в Буффало

Президент США Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в городе Буффало, жертвами которой стали 10 человек, призвал бороться с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в Америке. Он также поблагодарил сотрудников полиции и служб быстрого реагирования за спасение граждан, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что ещё предстоит узнать о мотивах злоумышленника, устроившего стрельбу. При этом он подчеркнул, что преступления на почве расовой ненависти «отвратительны для самой основы» США.

Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы положить конец разжигаемому ненавистью внутреннему терроризму, — заявил Байден.

Стрельба в одном из супермаркетов города Буффало произошла накануне. По последним данным, погибли 10 человек. Ещё трое получили ранения, состояние двоих из них оценивается медиками как критическое.

Стрелок вёл огонь из автоматической винтовки. Предполагается, что он мог транслировать свои действия в соцсети, поскольку, по некоторым данным, у него с собой была видеокамера. Местная полиция заявила о задержании злоумышленника, в то время как некоторые СМИ сообщили о его гибели.