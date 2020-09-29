Байден перед дебатами отказался провериться на наличие наушников

Американский президент Дональд Трамп предложил проверить выступающих на дебатах на наличие электронных наушников. Штаб Джо Байдена отказался от этого предложения.
Как рассказал американским журналистам представитель Трампа Тим Мерто, представители Байдена несколькими днями ранее согласились на предварительную проверку на наличие наушников, но в день дебатов изменили своё мнение и отказались,
Ранее глава Белого дома заявил, что его оппонент на предстоящих выборах якобы отказался сдавать тест на наркотики. Трамп не уточнил, от кого узнал эту информацию. Действующий президент США неоднократно утверждал, будто бы Байден принимает препараты для активизации мыслительных процессов.
Первые теледебаты перед предстоящими выборами президента США запланированы на 29 сентября. После этого кандидаты встретятся в эфире ещё дважды.
NEWS.ru писал, что более миллиона американцев уже проголосовали на досрочных выборах в США. Такой всплеск активности стал возможен из-за коронавирусных ограничений, введённых в стране.
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