Байден отреагировал на начало процедуры импичмента одной фразой Байден заявил, что импичмент не отвлечет его от работы на посту президента

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть обязанности, которые необходимо выполнять, и решение начать процедуру импичмента не отвлечет его от работы. Так он ответил демократам на мероприятии по сбору средств в Вирджинии, передает портал Axios со ссылкой на пул Белого дома.

У меня есть работа, которую нужно выполнять, — заявил Байден.

Американский президент признался, что не зацикливается на расследовании в отношении него. Он также добавил, что решение объявить импичмент связано с сильным желанием палаты представителей закрыть правительство.

Впервые о возможном запуске расследования в рамках процедуры импичмента сообщил телеканал NBC News 1 сентября. По его информации, Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов. Таким образом американская администрация готовится к ответу на начало процедуры.

Позднее объявление импичмента анонсировала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. Она отметила, что решение республиканцев имеет достаточную поддержку среди американских законодателей. Голосование по данному вопросу может состояться уже в сентябре, когда конгрессмены вернутся с каникул.