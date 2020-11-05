Байден догнал Трампа в Джорджии после обработки 99% бюллетеней

https://static.news.ru/photo/857e33fc-1fc9-11eb-861a-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу по числу голосов избирателей в колеблющемся штате Джорджия.

После обработки 99% бюллетеней оба имеют примерно по 49,4% голосов, такую оценку даёт телеканал Fox News.

Отмечается, что Трамп уверенно лидировал в Джорджии, но Байден серьёзно уменьшил отставание к завершению подсчёта голосов. Данный штат даёт победителю выборов голоса 16 выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Джорджии заявили: подсчёт голосов в штате будет завершён в течение 10 дней. Это один из штатов, на которые предвыборный штаб Трампа подал иски о приостановке обработки бюллетеней. Суд Джорджии отклонил иск действующего президента. Оспорить итоги обработки бюллетеней в Джорджии можно, если разрыв между кандидатами составит не более 0,5%.