Аналитик ЦРУ указал на просчет Запада относительно Путина Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад просчитался относительно влияния Путина в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Страны Запада сильно недооценили степень влияния президента России Владимира Путина в мире, заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, сегодня российский лидер по силе и популярности превосходит президентов Джо Байдена, Эммануэля Макрона, канцлера Олафа Шольца и премьера Джастина Трюдо.

Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца, вместе взятых, — отметил Джонсон.

По мнению аналитика, Запад, не осознавая или не принимая этого факта, оказался оторван от реальности. На это в том числе указывают надежды США и ЕС, что мировое сообщество отвернется от Путина из-за санкций, добавил Джонсон. Он подчеркнул, что этого не произойдет.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается оказать влияние на Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина, у которого с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. По информации СМИ, Макрон хочет, чтобы Си Цзиньпин поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.

При этом Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призывал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.