Нью-Гэмпшир 11 февраля стал вторым американским штатом, проголосовавшим за кандидатов в президенты США от демократов. Как и на кокусах в Айове, фаворит гонки Джо Байден показал неожиданно плохие результаты, а вперёд вырвались аутсайдеры — Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Умеренных демократов всерьёз обеспокоил звёздный час Сандерса — его предвыборная программа пестрит социалистическим лозунгами, которые, может, никого не удивят в Европе, но в Америке считаются радикальными. Поэтому для нынешнего президента Дональда Трампа он, пожалуй, лучший из возможных соперников на грядущих в ноябре выборах.
В отличие от Айовы, голосовавшей 3 февраля и запомнившейся неразберихой с подсчётом голосов, в Нью-Гэмпшире демократы опубликовали предварительные результаты праймериз оперативно и без всяких нареканий. Первое место с 25,8% голосов
Результаты праймериз в Нью-Гэмпшире продолжают сложившийся в Айове тренд — Джо Байден теряет позиции, а либеральная часть Демократической партии концентрируется вокруг Берни Сандерса. И если у бывшего вице-президента Байдена ещё есть шанс восстановить популярность, то некоторые американские аналитики уже поспешили похоронить кампанию сенатора от Массачусетса Уоррен. Впрочем, это не удивительно: её программа очень схожа с предложениями Сандерса, только 78-летний сенатор от Вермонта выступает с ними уже не одно десятилетие. Так что один из них в итоге должен был выбыть из гонки, чтобы не распылять голоса левого крыла партии. Судя по плохим результатам в двух первых штатах, это будет Уоррен, хотя она заявила о продолжении своей кампании.
Тем временем у главной надежды умеренных демократов Джо Байдена появились два мощных «кандидата-спойлера», крадущих у него голоса. Это Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Оба они выступают с предложениями реформ, но не таких радикальных, как у Сандерса и Уоррен. Проверка Айовой и Нью-Гэмпширом показала, что у их кампаний есть большой потенциал и энергия. Это почувствовали и спонсоры, которые в последнюю неделю сделали крупные пожертвования в пользу Клобушар и Буттиджича. А вот у Байдена, судя по всему, кончается и запал, и деньги. Ещё перед началом голосования в Нью-Гэмпшире он признал, что имеет мало шансов на победу там.
После объявления результатов праймериз изменились и позиции кандидатов в общенациональных опросах. По
Однако не стоит списывать Джо Байдена со счетов. Айова и Нью-Гэмпшир имеют скорее символическое значение: они голосуют первыми и задают тон всей последующей гонке. Билл Клинтон, к примеру, проиграл и там, и там и всё равно стал кандидатом в президенты. По-настоящему изменит ход игры «супервторник» — 3 марта, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах. Именно на них делает ставку Байден и его конкурент Майкл Блумберг, который вступит в гонку только на этом этапе.
Козырь Байдена — это поддержка афроамериканцев за счёт того, что он был вице-президентом при чернокожем президенте Бараке Обаме. При этом и в Айове, и в Нью-Гэмпшире афроамериканский электорат составляет меньшинство, этим отчасти можно объяснить плохие результаты Байдена. Однако в целом по стране это значительный сегмент населения, который может заметно добавить очков бывшему вице-президенту. С другой стороны, огромные вложения миллиардера Блумберга в рекламу начинают давать свои плоды — его рейтинг поднялся до 13,6% по стране. Не исключено, что он тоже оттянет на себя голоса умеренных демократов, что сыграет на руку Сандерсу.
Интересно, что 38-летний Пит Буттиджич, ещё будучи студентом и не зная о том, что Сандерс станет его соперником, написал эссе в поддержку сенатора от Вермонта, уже тогда известного по всей стране своими социалистическими взглядами. В нём будущий политик подчеркнул, что в США, к сожалению, слишком часто путают социализм с коммунизмом. Главные идеи Сандерса — это налог на сверхдоходы, всеобщее медицинское страхование, повышение минимальной заработной планы и в целом борьба за права трудящихся против корпораций и миллиардеров. Действительно, мало походит на установки марксизма-ленинизма, но некоторые в США расценивают эти идеи как слишком смелые, а главное — дорогостоящие. Сандерс так и не объяснил, где он возьмёт деньги на дорогостоящие социальные программы и что будет делать с бегством капитала из-за налога для богатых.
Поэтому наблюдатели всё чаще сравнивают Сандерса с Трампом. Несмотря на то, что политики стоят на противоположных флангах, оба они апеллируют скорее к эмоциям электората, чем к разуму. Трамп тоже не объяснял, где он возьмёт деньги на строительство стены на границе с Мексикой (вернее, выдвинул заранее обречённое на провал предложение заставить заплатить за неё саму Мексику). Но этот вопрос, похоже, интересовал больше журналистов, чем избирателей, которым смелая идея пришлась по нраву. Сандерс, как и Трамп, король митингов — он собирает толпу в каждом штате, куда приезжает. Но между Сандерсом и Трампом американцы, скорее всего, выберут последнего. Его правление было отмечено ростом благосостояния среднего класса, который почти полностью
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