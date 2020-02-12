Нью-Гэмпшир 11 февраля стал вторым американским штатом, проголосовавшим за кандидатов в президенты США от демократов. Как и на кокусах в Айове, фаворит гонки Джо Байден показал неожиданно плохие результаты, а вперёд вырвались аутсайдеры — Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Умеренных демократов всерьёз обеспокоил звёздный час Сандерса — его предвыборная программа пестрит социалистическим лозунгами, которые, может, никого не удивят в Европе, но в Америке считаются радикальными. Поэтому для нынешнего президента Дональда Трампа он, пожалуй, лучший из возможных соперников на грядущих в ноябре выборах.

В отличие от Айовы, голосовавшей 3 февраля и запомнившейся неразберихой с подсчётом голосов, в Нью-Гэмпшире демократы опубликовали предварительные результаты праймериз оперативно и без всяких нареканий. Первое место с 25,8% голосов занял сенатор от Вермонта Берни Сандерс, вслед за ним с 24,19% идёт мэр города Саут Бент Пит Буттиджич, а на третьем месте с 19,81% сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Фавориты Элизабет Уоррен и Джо Байден при этом скатились на четвёртое и пятое места с 9,26% и 8,69% соответственно.

Результаты праймериз в Нью-Гэмпшире продолжают сложившийся в Айове тренд — Джо Байден теряет позиции, а либеральная часть Демократической партии концентрируется вокруг Берни Сандерса. И если у бывшего вице-президента Байдена ещё есть шанс восстановить популярность, то некоторые американские аналитики уже поспешили похоронить кампанию сенатора от Массачусетса Уоррен. Впрочем, это не удивительно: её программа очень схожа с предложениями Сандерса, только 78-летний сенатор от Вермонта выступает с ними уже не одно десятилетие. Так что один из них в итоге должен был выбыть из гонки, чтобы не распылять голоса левого крыла партии. Судя по плохим результатам в двух первых штатах, это будет Уоррен, хотя она заявила о продолжении своей кампании.

Тем временем у главной надежды умеренных демократов Джо Байдена появились два мощных «кандидата-спойлера», крадущих у него голоса. Это Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Оба они выступают с предложениями реформ, но не таких радикальных, как у Сандерса и Уоррен. Проверка Айовой и Нью-Гэмпширом показала, что у их кампаний есть большой потенциал и энергия. Это почувствовали и спонсоры, которые в последнюю неделю сделали крупные пожертвования в пользу Клобушар и Буттиджича. А вот у Байдена, судя по всему, кончается и запал, и деньги. Ещё перед началом голосования в Нью-Гэмпшире он признал, что имеет мало шансов на победу там.

После объявления результатов праймериз изменились и позиции кандидатов в общенациональных опросах. По данным Real Clear Politics, Сандерс обогнал Байдена: за него готовы отдать голоса 23% американцев против 20,4% у бывшего вице-президента. Несмотря на впечатляющие результаты в Айове и Нью-Гэмпшире, Пит Буттиджич пока от них отстаёт, у него только 10,4%.

Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако не стоит списывать Джо Байдена со счетов. Айова и Нью-Гэмпшир имеют скорее символическое значение: они голосуют первыми и задают тон всей последующей гонке. Билл Клинтон, к примеру, проиграл и там, и там и всё равно стал кандидатом в президенты. По-настоящему изменит ход игры «супервторник» — 3 марта, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах. Именно на них делает ставку Байден и его конкурент Майкл Блумберг, который вступит в гонку только на этом этапе.

Козырь Байдена — это поддержка афроамериканцев за счёт того, что он был вице-президентом при чернокожем президенте Бараке Обаме. При этом и в Айове, и в Нью-Гэмпшире афроамериканский электорат составляет меньшинство, этим отчасти можно объяснить плохие результаты Байдена. Однако в целом по стране это значительный сегмент населения, который может заметно добавить очков бывшему вице-президенту. С другой стороны, огромные вложения миллиардера Блумберга в рекламу начинают давать свои плоды — его рейтинг поднялся до 13,6% по стране. Не исключено, что он тоже оттянет на себя голоса умеренных демократов, что сыграет на руку Сандерсу.

Интересно, что 38-летний Пит Буттиджич, ещё будучи студентом и не зная о том, что Сандерс станет его соперником, написал эссе в поддержку сенатора от Вермонта, уже тогда известного по всей стране своими социалистическими взглядами. В нём будущий политик подчеркнул, что в США, к сожалению, слишком часто путают социализм с коммунизмом. Главные идеи Сандерса — это налог на сверхдоходы, всеобщее медицинское страхование, повышение минимальной заработной планы и в целом борьба за права трудящихся против корпораций и миллиардеров. Действительно, мало походит на установки марксизма-ленинизма, но некоторые в США расценивают эти идеи как слишком смелые, а главное — дорогостоящие. Сандерс так и не объяснил, где он возьмёт деньги на дорогостоящие социальные программы и что будет делать с бегством капитала из-за налога для богатых.