Американский священник занимался сексом с двумя женщинами у алтаря

https://static.news.ru/photo/9a6d363e-0a55-11eb-95d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pages/Saints-Peter-and-Paul-Church

Священник из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) Трэвис Кларк занялся сексом с двумя женщинами у алтаря католической церкви, снимая всё происходящее на видео.

Как пишет New York Post, инцидент произошёл 30 сентября. Прохожий заметил, что в церкви Святых Петра и Павла горит свет, несмотря на позднее время. Он заглянул внутрь и увидел двух женщин в корсетах и туфлях на высоких каблуках и священника, предававшихся любовным утехам. На алтаре лежали секс-игрушки. Рядом стоял штатив со снимающим видео смартфоном. Очевидец также зафиксировал происходящее на камеру и отправился в полицию.

Священника и женщин задержали. Любовницами Кларка оказались 41-летняя порноактриса Минди Диксон и 23-летняя Мелисса Ченг. Полиция установила, что все трое вступили в интимную связь по взаимному согласию. Несмотря на это, троице предъявили обвинения в непристойном поведении.

В ходе расследования выяснилось, что Диксон анонсировала в соцсетях за день до инцидента осквернение церкви в Новом Орлеане. Кларка после задержания отстранили от служения.

Ранее NEWS.ru сообщал о направлении в суд дела российского священника Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также в развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.