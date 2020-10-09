Американский священник занимался сексом с двумя женщинами у алтаря

Священник из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) Трэвис Кларк занялся сексом с двумя женщинами у алтаря католической церкви, снимая всё происходящее на видео.
Как
Священника и женщин задержали. Любовницами Кларка оказались 41-летняя порноактриса Минди Диксон и 23-летняя Мелисса Ченг. Полиция установила, что все трое вступили в интимную связь по взаимному согласию. Несмотря на это, троице предъявили обвинения в непристойном поведении.
В ходе расследования выяснилось, что Диксон анонсировала в соцсетях за день до инцидента осквернение церкви в Новом Орлеане. Кларка после задержания отстранили от служения.
Ранее NEWS.ru сообщал о направлении в суд дела российского священника Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также в развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.
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