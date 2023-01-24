Американский экономист назвал просчет США при расширении НАТО Экономист Джеффри Сакс: США при расширении НАТО не допускали конфликта на Украине

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Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что США ошиблись, когда решили расширять НАТО на восток. По его словам, которые приводит Lenta.ru, просчет состоял в том, что в Вашингтоне считали возможным расширить Альянс, не спровоцировав конфликт на Украине.

Таков был их реальный замысел, но они серьезно просчитались, — сказал профессор.

Он назвал «крайне серьезными и неудачными провокациями в адрес России» кампанию по расширению Альянса, развернутую США после Бухарестского саммита 2008 года, и участие официальных лиц США в событиях на Майдане в 2014 году.

Если бы после 2014 года США и Россия договорились о военном нейтралитете Киева, Украине было бы гораздо лучше, считает Сакс. В пользу Украины сыграла бы и реализация Минских соглашений, которой могли способствовать США и Европа, добавил экономист. По его мнению, Украина могла бы сохранить свой суверенитет и безопасность. При этом неоконсерваторы из США все еще стремятся к дальнейшей экспансии НАТО, заключил Сакс.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что вступление Швеции и Финляндии не входит в интересы членов Североатлантического альянса. По его словам, руководство НАТО выступает за продвижение их вступления, чтобы извлечь выгоду из конфликта на Украине.