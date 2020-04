В США на 80% взлетели продажи огнестрельного оружия. Эксперты объясняют это паникой на фоне коронавируса. Но если в других странах население в страхе закупается туалетной бумагой и консервами, то в Америке приобретают и средства для защиты своих запасов. Число заражённых COVID-19 в США перевалило за 200 000 и продолжает расти, поэтому американцы всё меньше полагаются на правительство и всё больше — на себя.

В марте граждане США приобрели более 2 млн единиц огнестрельного оружия, сообщает The New York Times. По данным The Guardian, эта цифра может быть ещё больше, так как в этом месяце ФБР провело примерно 2,4 млн проверок личности покупателей оружия. И это без учёта перекупки пушек с рук на руки, которая может осуществляться без дополнительных проверок. Резкий скачок в продажах сложно не заметить: в марте этого года в США приобрели на 80% больше стрелкового оружия, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты связывают этот тренд не с чем иным, как с пандемией коронавируса. Наиболее заметный всплеск продаж был зафиксирован в штатах Вашингтон, Калифорния и Мичиган, которые находятся в числе наиболее пострадавших от COVID-19 регионов. Эпицентр коронавируса находится в Нью-Йорке, но в этом штате одновременно и более строгие правила владения оружием.

Люди беспокоятся, что могут возникнуть беспорядки, если огромные массы людей заболеют, а большинство общественных институтов не будут нормально работать, — объясняет ситуацию профессор юриспруденции в Университете Джорджии Тимоти Литтон.

При этом, по словам продавцов, большинство мартовских покупателей приобретали стрелковое оружие впервые, скорее всего, поддавшись стадному чувству, а значит, не умея им толком владеть. И это, возможно, опаснее, чем последствия эпидемии, от которых стремятся защититься американцы.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Мы должны быть готовы к возросшему риску из-за большого количества огнестрельного оружия в руках нетренированных людей, — заявил эксперт по предотвращению вооружённого насилия Дэвид Чипман. — Если до этого марта вы не думали, что вам необходима пушка, вам, определённо не стоит сейчас бежать за ней в магазин.

Как и множество людей по всему миру, американцы объяты страхом перед новой болезнью. Панические покупки — это один из способов избавиться от стресса, и приобретение средств защиты тоже можно к этому отнести. В конце концов, угроза мародёрства, грабежей и беспорядков становится более реальной, когда миллионы людей лишаются работы, а значит, и средств к существованию. А в США только за одну неделю в конце марта было подано 3 млн заявок на пособие по безработице.

Не то чтобы это активная паника, скорее забота о том, чтобы все были должным образом подготовлены — я, моя семья и мои друзья, — рассказала The Los Angeles Times Анна Карреас, которая купила первое в своей жизни ружьё. — Лучше будет иметь его, даже если оно не понадобится, чем не иметь, когда понадобится.

В магазинах Лос-Анджелеса отмечают, что заметная часть их покупателей — американцы азиатского происхождения. В условиях, когда Дональд Трамп продолжает называть COVID-19 «китайским вирусом», а Госдепартамент винит КНР в сокрытии информации о заболевании, азиаты в США больше не чувствуют себя в безопасности и боятся, что народный гнев обрушится на них.

В последний раз граждане США так активно вооружались в начале 2013 года, сразу после массового убийства в школе «Сэнди-Хук» и переизбрания президента Барака Обамы. Тогда существовали реальные опасения, что под предлогом борьбы со «школьными стрелками» президент-демократ введёт строгие ограничения на продажи оружия, поэтому люди решили запастись пушками, пока этого не произошло.

Ещё один, менее заметный всплеск продаж произошёл в 2016 году, перед очередными президентских выборами. Дональд Трамп, тогда ещё кандидат в президенты, убеждал американцев, что его соперница Хиллари Клинтон в случае прихода к власти отберёт у всех ружья и пистолеты. Хотя подобные установки никогда не входили в предвыборную программу Клинтон, многие поверили Трампу и побежали в магазины.