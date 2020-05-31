Адвокаты погибшего Флойда считают его убийство умышленным

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Прокуроры должны переквалифицировать обвинения по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда на умышленное убийство. Об этом заявил адвокат семьи Флойдов Бенджамин Крамп.

Мы не понимаем, почему это не квалифицировали, как умышленное убийство. Мы не понимаем, почему все [участвовавшие в задержании] полицейские не были арестованы, — сказал Крамп в эфире телеканала CBS.

Флойд погиб во время задержания. Полицейский Дерек Шовин надавил афроамериканцу коленом в область шеи. Задержанный несколько раз проговорил, что не может дышать, а потом потерял сознание. Медики не смогли его спасти.

По словам адвоката, на одной из записей задержания полицейский говорит, что у Флойда нет пульса, поэтому его нужно перевернуть на бок. Шовин отказывается переворачивать задержанного.

Кроме того, выяснилось, что погибший мужчина и подозреваемый в убийстве экс-страж порядка ранее были знакомы, они работали в одном ночном клубе.

Это интересный аспект данного дела. Надеюсь, обвинения будут переквалифицированы на умышленное убийство, потому что мы считаем, что он знал, кто такой Джордж Флойд, — пояснил адвокат.

NEWS.ru писал, что жена обвинённого в убийстве бывшего полицейского подала на развод.