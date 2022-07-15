«Вырвал с кровью»: звезда МХТ Анатолий Белый бросил театр и уехал из России Актёр МХТ Анатолий Белый подтвердил свой отъезд из России на фоне происходящего на Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Самый востребованный актёр МХТ Анатолий Белый ушёл из театра и уехал из России. Слухи об этом появились накануне, когда стало известно, что Белого в спектаклях заменит Хабенский. Свой отъезд из страны вскоре подтвердил и сам актёр, сообщает StarHit.

Да, я уехал. Да, ушёл из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью, — написал Белый.

Артист поделился с подписчиками, что тяжело переживает происходящее в мире, из-за чего даже потерял друзей, с которыми разошёлся во мнении. Именно поэтому он решил покинуть страну.

Анатолий Белый играл главные роли в спектаклях на сцене МХТ, в частности, в легендарной постановке «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова. Он снимался в кино и сериалах. А несколько лет назад вместе с Елизаветой Боярской он создал музыкально-поэтический спектакль по письмам Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Свой отъезд из страны артист переживает не менее тяжело.

Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь, — написал Белый.

Ранее уехавший из страны Максим Галкин показал счастливую и сытую жизнь за границей. Артист подвергся нападкам после критики в адрес России и соотечественников, но при этом демонстрирует, что чувствует себя довольным и счастливым и ему нет никакого дела до того, что о нём думают на родине.