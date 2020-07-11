Путин поздравил Камбурову с юбилеем

https://static.news.ru/photo/5f20a9e0-c34b-11ea-aefb-fa163e074e61_660.jpg Елена Камбурова Фото: АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Театра музыки и поэзии, народную артистку РФ Елену Камбурову с юбилеем. Он пожелал ей здоровья и благополучия.

Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное — заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства, — говорится в телеграмме президента.

Советской и российской певице и актрисе, лауреату госпремии РФ исполнилось 80 лет. 28 лет она руководит созданным ею Театром музыки и поэзии. Голос Камбуровой звучит в десятках кинофильмов: «Приключения Электроника», «Однажды двадцать лет спустя», «Гардемарины, вперёд!», «Приходи на меня посмотреть». В 1974 году она исполнила главную песню «Мальчишки и девчонки» для «Ералаша», а в 1988 году — колыбельную «Спи, моя радость, усни» для «Спокойной ночи, малыши».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста СССР, хореографа и танцора Владимира Васильева, которому исполнилось 80 лет. Поздравительная телеграмма от российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля. В ней он отмечает заслуги Васильева, который своим творчеством вписал «яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра». Премьер-министр в свою очередь заявил, что Васильев является олицетворением «величия и красоты русского балета». Он отметил, что хореограф имеет уникальный стиль и совершенную технику.