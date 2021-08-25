Меньшиков потратит на спектакль с Асмус более семи миллионов рублей

Руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков потратит на спектакль «Леди Макбет» 7 млн 223 тысячи рублей. Главную роль в постановке сыграет Кристина Асмус, пишет KP.RU.
Асмус
Для героини спектакля театр готов потратить 540 тысяч рублей. Сам же контракт на пошивку костюмов к спектаклю составляет три миллиона рублей. Много денег уйдёт на обувь, изготовление и установку декораций.
Ранее художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с уволенными актёрами рассказал о планах на 96-й сезон.