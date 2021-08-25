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Меньшиков потратит на спектакль с Асмус более семи миллионов рублей

07:15, 26 августа 2021
Меньшиков потратит на спектакль с Асмус более семи миллионов рублей Кристина Асмус Фото: АГН Москва/Global Look Press
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Руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков потратит на спектакль «Леди Макбет» 7 млн 223 тысячи рублей. Главную роль в постановке сыграет Кристина Асмус, пишет KP.RU.

Асмус сменит шесть нарядов в одном спектакле на сцене Театра имени Ермоловой. Информация о приобретаемых для Асмус платьях появилась на сайте госзакупок. Это шесть нарядов чёрного, бордового цветов, светлое с вышивкой, льняное, кружевное. Кроме этого актрисе купят накидку, корсет, украшение на шею и трусы-шорты.

Для героини спектакля театр готов потратить 540 тысяч рублей. Сам же контракт на пошивку костюмов к спектаклю составляет три миллиона рублей. Много денег уйдёт на обувь, изготовление и установку декораций.

Ранее художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с уволенными актёрами рассказал о планах на 96-й сезон.

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