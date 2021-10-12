Друг Михалкова сел на два стула: Газаров сменил Ширвиндта в Театре сатиры

Новым художественным руководителем Театра сатиры вместо Александра Ширвиндта стал худрук театра Армена Джигарханяна Сергей Газаров. Как он будет совмещать две должности, почему лоббистом его назначения в Минкульте называют Никиту Михалкова и откуда опасения, что у нового худрука могут возникнуть проблемы с коллективом Театра сатиры? Какая драма случилась в личной жизни Газарова и что он за человек? Ответы на эти вопросы, пообщавшись с его друзьями и коллегами, узнал NEWS.ru.

На числе 13 настоял сам

13 октября режиссёр и актёр Сергей Газаров официально вступит в должность художественного руководителя Театра сатиры, заняв место ушедшего по собственному желанию Александра Ширвиндта. На этой дате настоял сам Газаров, который считает число 13 счастливым для себя (он родился 13 января) и надеется, что магия цифры поможет ему закрепиться в новом статусе и усидеть, как говорят в народе, на двух стульях.

В беседе с NEWS.ru артисты Театра сатиры отметили: по сравнению с театром Армена Джигарханяна, который Газаров возглавил год назад, его новый коллектив — более сложный организм. О здешних закулисных интригах во всех подробностях рассказала в своей книге, например, актриса Татьяна Егорова, служившая в Театре сатиры и состоявшая в близких отношениях с Андреем Мироновым.

Один из «тихих скандалов», о котором хорошо помнят старожилы театра, случился, когда пост худрука занял сам Ширвиндт, сменив на этой должности своего наставника Валентина Плучека (1909–2002), который когда-то и принимал Александра Анатольевича в штат.

Плучеку практически в один день было объявлено (Министерством культуры, назначившим Александра Ширвиндта. — NEWS.ru): мол, спасибо, но вы тут больше не работаете. Представьте состояние человека, который фактически создал этот театр! «Сатира» стала легендарным местом, очереди в кассы выстраивались аж через Садовое кольцо. Уж точно не такого увольнения заслуживал мастер и режиссёр. С ним поступили весьма некрасиво, — напомнила в беседе с NEWS.ru народная артистка РСФСР Зоя Зелинская, которая служит в Театре сатиры уже почти 70 лет — с 1954 года.

Кандидатуру Газарова в Минкульте лоббировал Михалков?

Сергей Газаров Денис Гришкин/АГН «Москва»

У любого руководителя есть свои любимчики. Были они, как рассказали NEWS.ru артисты Театра сатиры, и у Александра Ширвиндта. Например, «из стариков» он отдавал предпочтение Ольге Аросевой (1925–2013) и Вере Васильевой, задействовал их в спектаклях по максимуму. А вот та же Зоя Зелинская, которая при Валентине Плучеке была одной из ведущих актрис, у Ширвиндта почти не играла. По словам актрисы, она неоднократно просила дать ей возможность выйти на сцену, однако новых ролей, с её слов, не получала.

При этом Александр Анатольевич — дипломат, он никогда не отказывает. Говорил мне: «Зоя Николаевна, мы подумаем». Но шло время, а я так и оставалась без ролей, — посетовала актриса.

Но в целом Александр Ширвиндт, безусловно, пользовался уважением в театре. Узнав о его желании уволиться, коллектив просил его остаться в должности хотя бы ещё на один сезон. Ширвиндт отказался. Вопрос с преемником решался Министерством культуры около двух недель.

Сотрудники Театра сатиры признались NEWS.ru, что самой очевидной кандидатурой они считали Юрия Васильева, народного артиста РСФСР, режиссёра-постановщика Театра сатиры. Васильева в театре называют «своим», «нашим», отмечая его профессионализм и личные качества. Юрий Васильев дружил и играл в спектаклях с Анатолием Папановым (1922–1987), занимал одну гримёрку с Андреем Мироновым (1941–1987).

Васильев и сам надеялся, что назначат его. И внутри коллектива никто не ожидал, что нам пришлют кого-то со стороны. Кандидатуру Газарова в Минкульте, по нашей информации, лоббировал Никита Михалков, они (с Газаровым. — NEWS.ru) друзья ещё со времен съёмок фильма «12», — рассказал NEWS.ru один из артистов Театра сатиры.

Наш источник признал, что «некоторых в театре обескуражило это назначение, недовольные есть». Вопрос в том, как поведёт себя Газаров на посту худрука. Актёры Театра сатиры опасаются, чтобы «он не привёл своих любимчиков и не начал убирать артистов Ширвиндта. Как это случилось, к примеру, в Театре имени Марии Ермоловой, где Олег Меньшиков уже уволил несколько артистов, игравших при прежнем худруке Владимире Андрееве».

Особенно важно, чтобы Газаров сработался с директором Мамедом Агаевым. Потому что Агаев был правой рукой Ширвиндта, он обладает связями и очень многое решает, — говорят в Театре сатиры.

Вдовец и боец

Сергей Газаров Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сокурсники по студии Олега Табакова, где в 1980-е учился Сергей Газаров, рассказали NEWS.ru, что «тогда он был средним, но сумел вырасти в действительно хорошего артиста и режиссёра».

На становление Газарова как личности и профессионала могла серьёзно повлиять смерть его жены — актрисы Ирины Метлицкой (1961–1997). Ирина ушла из жизни в возрасте 35 лет от онкологии, и будущий худрук Театра сатиры один воспитал двоих сыновей.

Подобные трагедии либо ломают человека, либо очень сильно закаляют характер. А творческого человека, кроме прочего, наделяют способностью особого чувствования мира. Посмотрите одну из недавних киноработ Сергея — фильм «Чужая дочь», которую он снял как режиссёр. Потрясающая, очень тонкая картина, — заметила актриса Елена Антоненко, учившаяся вместе с Газаровым.

Она подчеркнула отличные деловые качества Сергея Газарова и выразила уверенность в том, что ему вполне по силам вдохнуть новую жизнь в оба коллектива.