Анна Большова: пожелание здоровья перестало быть пошлым сегодня

Во МХАТ им. Горького состоялась премьера — «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. В главной роли — актриса «Ленкома» Анна Большова.

Почему Большова вышла на сцену МХАТа? Актуален ли Чехов сегодня? Как мама подростка восприняла дистанционное обучение? Легко ли выходить на сцену обнажённой?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответила Анна Большова.

«Я не смогла отказать МХАТу»: почему артистка «Ленкома» вышла на сцену другого театра?

— Что для вас постановка «Вишнёвый сад»?

— Я очень люблю классику, Чехова и классический театр. В этом смысле расшифровать автора и попробовать воссоздать атмосферу в тех декорациях, которые построили, — это дорогого стоит.

Я очень люблю подробные декорации. Здесь они очень чеховские — в них заложено много иронии. Декорации бытовые, но с изюминкой и смыслом.

Мы в начале пути, предстоит ещё большая работа. Очень мало времени даётся на репетиции с декорациями. Одно — то, что мы сделали в репзале, а на сцене — это другой уровень. Далее в процессе — при игре в каждом новом спектакле — мы будем находить новые детали, более осмысленные.

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— Вы актриса «Ленкома», но вышли на сцену МХАТ им. Горького. Почему вы решили это сделать?

— Летом мне позвонил Эдуард Бояков, мы давно знакомы и работали вместе лет 17 назад. Он предложил роль, от которой невозможно отказаться.

— В «Ленкоме» не ревнуют?

— Есть основное место работы, а жизнь такова, что параллельно мы много что делаем. Это нормально. И понятно, что в театре, которому ты служишь, много актёров и не так много ролей. Даже наши самые великие актёры могли по 10 лет сидеть без премьерных ролей. Обеспечить всех главными, значимыми ролями невозможно. Поэтому если вдруг случается интересное предложение и оно не идёт вразрез с основным местом работы, конечно, ты соглашаешься.

Антон Чехов: его актуальность в XXI веке

— Антон Чехов актуален сегодня?

— Он актуален всегда. Тем и отличаются классические произведения. Темы и чувства, которые они затрагивают, — вечны.

— Вы мама подростка. Это поколение может понимать Чехова?

— Это всё зависит от воспитания и семьи. Мой сын любит читать, читает много и с детства. Ему показываются хорошие фильмы и старые спектакли.

— Не могу не спросить: как вы пережили дистанционку?

— Мы в процессе. Честно говоря, мне очень повезло — мне помогает семья. Он на даче, с хорошим воздухом, питанием и очень бдительным вниманием со стороны родных (смеётся).

Школа Захарова: уверенность в себе и своём таланте

— На сцену «Ленкома» вы выходите обнажённой в нескольких постановках. Как вы обрели уверенность? Не каждый может это смело сделать.

— Уверенность на сцене — это школа Марка Анатольевича Захарова. Первая моя роль в «Мистификации» — он мне ставил задачи на репетициях, и я только потом их осмыслила и нашла себя в них. Он методично учил ощущению права выйти на сцену. Чтобы не было извинений и робости. Это отвлекает от роли на сцене, если артист занят рефлексией.

И в целом в нашу профессию идут люди с определённым складом психики и физиологии: нормальный человек не пойдёт перед толпой орать, правильно (смеётся)?

— Ваши пожелания всем нам в новом, 2021 году.

— Пожелание здоровья сегодня актуально как никогда. Оно вовсе не пошлое и не дежурное. Берегите своих близких всеми возможными способами. Не теряйте оптимизма и позитива. Имейте веру в то, что всё это пройдёт!