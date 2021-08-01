Золото и серебро в теннисе: Рублёв/Павлюченкова обыграли Карацева/Веснину

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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в смешанном парном разряде.

В финале они обыграли соотечественников Аслана Карацева и Елену Веснину со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. На решающем тай-брейке у каждой из пар были матчболы, но Рублёв с Павлюченковой взяли золото, реализовав четвёртый.

Таким образом, российская команда на Олимпиаде завоевала сразу и золото, и серебро. Это первая золотая олимпийская медаль в истории российского тенниса в смешанном парном разряде.

Ранее в воскресенье Карен Хачанов проиграл в финале одиночного разряда Александру Звереву из Германии и остался с серебром.

Сейчас в активе России 44 медали на Играх в Токио: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых.