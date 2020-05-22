Умер восьмикратный победитель турниров Большого шлема Эшли Купер

https://static.news.ru/photo/d037e602-9c22-11ea-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Австралийский теннисист Эшли Купер скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

За свою спортивную карьеру Купер четырежды становился победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде и четыре раза выигрывал на турнирах Большого шлема в мужском парном разряде. В составе австралийской сборной теннисист дважды становился обладателем Кубка Дэвиса.

Гендиректор Tennis Australia Крейг Тайли назвал Купера блестящим игроком и заявил, что по нему будут скучать, передаёт Reuters.

В Сан-Франциско на 55-м году жизни умер шестикратный победитель турниров Большого шлема Кен Флэк. Причиной смерти стал сепсис, возникший из-за пневмонии, писал NEWS.ru.