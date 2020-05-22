Умер восьмикратный победитель турниров Большого шлема Эшли Купер

Австралийский теннисист Эшли Купер скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
За свою спортивную карьеру Купер четырежды становился победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде и четыре раза выигрывал на турнирах Большого шлема в мужском парном разряде. В составе австралийской сборной теннисист дважды становился обладателем Кубка Дэвиса.
Гендиректор Tennis Australia Крейг Тайли назвал Купера блестящим игроком и заявил, что по нему будут скучать,
В Сан-Франциско на 55-м году жизни умер шестикратный победитель турниров Большого шлема Кен Флэк. Причиной смерти стал сепсис, возникший из-за пневмонии, писал NEWS.ru.
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