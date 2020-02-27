https://static.news.ru/photo/824525de-58f4-11ea-83e8-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: SCOTT BARBOUR/imago-images.de/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова не настроена проводить прощальный матч. По словам 32-летней спортсменки, это будет лишним.

По-моему, мне не стоит выходить на корт, чтобы весь мир и все болельщики знали, что я провожу последний матч. Даже когда я была моложе, то не хотела, чтобы всё так закончилось, — сказала теннисистка в интервью газете The New York Times.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шарапова, которая из-за травм в 2019 году сыграла всего два матча, объявила о завершении спортивной карьеры. Директор теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy по общим вопросам Владимир Камельзон заявил о желании организовать проводы из спорта Марии Шараповой на турнире в 2021 году.