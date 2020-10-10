Россиянка не смогла победить в финале юниорского «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/475432a0-0b08-11eb-9057-fa163e074e61_660.jpg Алина Чараева Фото: Chryslene Caillaud via imago-images.de/Global look Press

Теннисистка из России Алина Чараева уступила француженке Эльзе Жакемо в финале юниорского турнира «Ролан Гаррос».

Представительница Франции победила со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 12 минут. 18-летняя россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, восемь раз отдав француженке подачу. Чараева исполнила шесть эйсов и допустила восемь двойных ошибок, отмечает «Газета.Ru».

Российская спортсменка победила в первой партии и вела во второй, однако Жакемо смогла собраться и переломить ход матча. Французская теннисистка выиграла восемь геймов подряд и довела встречу до победы.

Россиянки ранее дважды побеждали на юниорском «Ролан Гаррос». Трофей брали Надежда Петрова в 1998 году и Дарья Касаткина в 2014-м.

Как сообщал NEWS.ru, французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.