В утренней программе третьего игрового дня проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии состоялись два поединка первого круга с участием российских теннисисток. Победу смогла одержать лишь Анастасия Павлюченкова.
Получившая на Australian Open 30-й номер «посева» россиянка в двух сетах сломила сопротивление Нины Стоянович из Сербии — 6:1, 7:5.
Матч продолжался 1 час 12 минут.
Другая представительница России — Вероника Кудерметова — в трёх сетах уступила испанке Саре Соррибес Тормо — 6:2, 1:6, 1:6.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии соперницей Павлюченковой станет американка Тэйлор Таунсенд.
Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
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