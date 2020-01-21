Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя вылет Марии Шараповой с Australian Open, заявил, что у экс первой ракетки мира нет нормальной подготовки.

У Марии нет нормальной подготовки, всё время одни травмы... Прежде всего надо нормально избавиться от повреждений, а затем говорить о каком-то результате, — приводит слова Тарпищева Sport24. Тарпищев добавил, что...