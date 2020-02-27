https://static.news.ru/photo/e9b94516-5948-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал россиянку Марию Шарапову «иконой» и «эталоном для многих девочек».

Это грустный день для тенниса. Уходит икона. Та, кто была эталоном для многих девочек, — приводит слова Надаля Sportsfinding.com.

Кроме того, 33-летний спортсмен считает, что российская теннисистка, которая с семи лет жила и тренировалась в США, «заслуживает того, чтобы заниматься тем, чем ей хочется», многое отдав теннису.

Шарапова многое отдала этому виду спорта и всегда вела себя профессионально и с огромным желанием добиваться успеха, — утверждает он, добавив, что для многих она «была примером».

За свою карьеру российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Она стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года и победительницей пяти турниров Большого шлема.

26 февраля 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры, писал NEWS.ru.