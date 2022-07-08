Надаль объяснил, почему снялся с Уимблдона Теннисист Надаль заявил, что вынужден сняться с Уимблдона из-за травмы

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что вынужден сняться с Уимблдона из-за обострившейся травмы, передает Marca. Ранее 36-летний испанец принял решение не играть в полуфинале турнира против Ника Кирьоса.

Я весь день раздумывал над решением, думаю, мне нет смысла выходить на корт, хоть я и пытался играть всю карьеру при очень тяжелых обстоятельствах. Очевидно, если я продолжу играть, травма только станет серьезнее, вот и все, — заявил Надаль.

Из-за снятия Надаля с турнира австралиец Ник Кирьос автоматически вышел в финал. В решающем матче он сыграет против победителя в матче Новак Джокович — Кэмерон Норри.

Ранее сообщалось, что Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера по количеству призовых, заработанных за карьеру, сообщает Tennis.com. Это произошло после победы спортсмена на чемпионате «Ролан Гаррос» — 2022, который стал для него 22-м на турнирах Большого шлема.