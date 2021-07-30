Джокович объяснил скандальное снятие с матча за олимпийскую бронзу

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему снялся с матча за бронзовые медали Олимпиады-2020 в Токио в смешанном парном разряде. Слова 34-летнего спортсмена приводит сербский журналист Саша Озмо в Twitter.

Я снялся даже не из-за одной травмы, а из-за нескольких. Надеюсь, это не помешает мне выступить на US Open, — сказал Джокович.

Он добавил, что не жалеет о приезде на Олимпиаду и надеется поучаствовать в Играх через три года и завоевать медаль там.

В субботу, 31 июля, Джокович проиграл в матче за бронзу в одиночном разряде испанцу Пабло Каррено-Бусте, после чего снялся с бронзового матча в миксте. Там они с Никой Стоянович должны были играть с австралийской парой Джон Пирс / Эшли Барти.

Также в субботу украинка Свитолина завоевала бронзу в женском одиночном разряде.