Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.
В финале турнира Рам и Солсбери обыграли австралийцев Макса Пёрселла и Люка Сэвилла со счётом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.
Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен