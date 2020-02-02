https://static.news.ru/photo/212732fe-45af-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Раджив Рам и Джо Солсбери Фото: Zhu Hongye/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

В финале турнира Рам и Солсбери обыграли австралийцев Макса Пёрселла и Люка Сэвилла со счётом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.