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Рождество «сломало» голосовой помощник Alexa

Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Европейские пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника Alexa от Amazon. Из-за наплыва запросов, связанных с Рождеством, серверы оказались перегружены и цифровому дворецкому пришлось ограничиваться фразой «Извините, сейчас я не могу вас понять».

Перебои начались 25 декабря в 13:00 по московскому времени и продолжались пару часов. По словам юзеров, они не могли запустить праздничные песни, включить свет в гостиной или узнать, как приготовить рождественский ужин. Служба поддержки Amazon подтвердила в Twitter, что у некоторых устройств наблюдались проблемы с соединением, которые на момент написания поста удалось разрешить.

Принцип работы Alexa заключается в том, что помощник, получив голосовую команду через «умную» колонку Amazon Echo, отправляет её на сервер. На нём запрос обрабатывается и затем перенаправляется обратно на устройство, которое выполняет команду.

Ранее Oppo представила собственного голосового помощника Breeno в рамках ежегодной конференции разработчиков. Умный помощник, как отметили в компании, объединяет восприятие, принятие решений и обучение.


#Amazon #рождество #alexa
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