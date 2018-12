Рождество «сломало» голосовой помощник Alexa

Европейские пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника Alexa от Amazon. Из-за наплыва запросов, связанных с Рождеством, серверы оказались перегружены и цифровому дворецкому пришлось ограничиваться фразой «Извините, сейчас я не могу вас понять».

Перебои начались 25 декабря в 13:00 по московскому времени и продолжались пару часов. По словам юзеров, они не могли запустить праздничные песни, включить свет в гостиной или узнать, как приготовить рождественский ужин. Служба поддержки Amazon подтвердила в Twitter, что у некоторых устройств наблюдались проблемы с соединением, которые на момент написания поста удалось разрешить.

I'm sorry for the trouble! Some Echo devices in Europe had intermittent connections. These issues have now been resolved and the Alexa Service is working normally. Please let us know if it's still giving you trouble. BH