Рождество «сломало» голосовой помощник Alexa

https://news.ru/storage/news/94e7c6eca9f202412c0e74c1f4433fb8/628a50b7-4973-43dc-8b28-cda9240a8ea5_850.jpg Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Европейские пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника Alexa от Amazon. Из-за наплыва запросов, связанных с Рождеством, серверы оказались перегружены и цифровому дворецкому пришлось ограничиваться фразой «Извините, сейчас я не могу вас понять».

Перебои начались 25 декабря в 13:00 по московскому времени и продолжались пару часов. По словам юзеров, они не могли запустить праздничные песни, включить свет в гостиной или узнать, как приготовить рождественский ужин. Служба поддержки Amazon подтвердила в Twitter, что у некоторых устройств наблюдались проблемы с соединением, которые на момент написания поста удалось разрешить.

I'm sorry for the trouble! Some Echo devices in Europe had intermittent connections. These issues have now been resolved and the Alexa Service is working normally. Please let us know if it's still giving you trouble. BH — Amazon Help (@AmazonHelp) 25 декабря 2018 г.

Принцип работы Alexa заключается в том, что помощник, получив голосовую команду через «умную» колонку Amazon Echo, отправляет её на сервер. На нём запрос обрабатывается и затем перенаправляется обратно на устройство, которое выполняет команду.

Ранее Oppo представила собственного голосового помощника Breeno в рамках ежегодной конференции разработчиков. Умный помощник, как отметили в компании, объединяет восприятие, принятие решений и обучение.