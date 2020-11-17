В Twitter появились исчезающие сообщения

Социальная сеть Twitter вводит флиты — сообщения, которые будут исчезать спустя 24 часа после публикации.
Флиты являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа, — говорится в публикации администрации, размещённой в Twitter.
Систему тестировали в нескольких странах, включая Италию, Индию и Бразилию. В ближайшие дни она станет доступной для всех пользователей мобильных устройств под управлением iOS и Android.
Кроме того, в соцсети анонсировали появление онлайн-трансляций с использованием флитов, а также возможность добавлять в такие сообщения стикеры.
That thing you didnât Tweet but wanted to but didnât but got so close but then were like nah.