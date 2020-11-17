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В Twitter появились исчезающие сообщения

17:55, 17 ноября 2020 11
Фото: unsplash.com

Социальная сеть Twitter вводит флиты — сообщения, которые будут исчезать спустя 24 часа после публикации.

Флиты являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа, — говорится в публикации администрации, размещённой в Twitter.

Систему тестировали в нескольких странах, включая Италию, Индию и Бразилию. В ближайшие дни она станет доступной для всех пользователей мобильных устройств под управлением iOS и Android.

Кроме того, в соцсети анонсировали появление онлайн-трансляций с использованием флитов, а также возможность добавлять в такие сообщения стикеры.

Функция исчезающих сообщений появилась в Snapchat в 2013 году, после чего стала популярной. После этого исчезающие публикации — «истории» — появились во многих популярных сервисах.

Ранее разработчики сообщили о новой функции, которая появится в Facebook и Instagram. Пользователи социальных сетей получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения, писал NEWS.ru.

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