В Twitter появились исчезающие сообщения

https://static.news.ru/photo/ada8ba1c-28e5-11eb-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Социальная сеть Twitter вводит флиты — сообщения, которые будут исчезать спустя 24 часа после публикации.

Флиты являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа, — говорится в публикации администрации, размещённой в Twitter.

Систему тестировали в нескольких странах, включая Италию, Индию и Бразилию. В ближайшие дни она станет доступной для всех пользователей мобильных устройств под управлением iOS и Android.

Кроме того, в соцсети анонсировали появление онлайн-трансляций с использованием флитов, а также возможность добавлять в такие сообщения стикеры.

That thing you didnât Tweet but wanted to but didnât but got so close but then were like nah.



We have a place for that nowâFleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Функция исчезающих сообщений появилась в Snapchat в 2013 году, после чего стала популярной. После этого исчезающие публикации — «истории» — появились во многих популярных сервисах.

Ранее разработчики сообщили о новой функции, которая появится в Facebook и Instagram. Пользователи социальных сетей получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения, писал NEWS.ru.