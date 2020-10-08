В США подали иск против Apple из-за мобильных игр

https://static.news.ru/photo/316156c8-09e4-11eb-a90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Tai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американец, который представляет группу единомышленников, подал судебный иск против компании Apple, обвинив её в монополизации рынка игр для смартфонов. Его иск поступил в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.

Мужчина считает, что компания монополизирует рынок мобильных игр за счёт своего сервиса Apple Arcade, который по платной подписке предоставляет пользователям доступ к играм.

Агентство Bloomberg отмечает , что Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, среди которых были Google, Microsoft и Facebook. Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний.

Истцы надеются на возмещение им ущерба и применение штрафов к Apple.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Apple решила изменить стратегию развития игрового сервиса Apple Arcade. Компания расторгла контракты с некоторыми разработчиками, и разрабатываемые ими проекты оказались закрыты. Сейчас в Купертино изучают новых подход, который поможет увеличить аудиторию сервиса. Творческий продюсер Apple Arcade в разговоре с некоторыми студиями заметил, что у их будущих игр не было того уровня «вовлечённости», который нужен купертиновцам.