В США подали иск против Apple из-за мобильных игр

Американец, который представляет группу единомышленников, подал судебный иск против компании Apple, обвинив её в монополизации рынка игр для смартфонов. Его иск поступил в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.
Мужчина считает, что компания монополизирует рынок мобильных игр за счёт своего сервиса Apple Arcade, который по платной подписке предоставляет пользователям доступ к играм.
Агентство Bloomberg
Истцы надеются на возмещение им ущерба и применение штрафов к Apple.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Apple решила изменить стратегию развития игрового сервиса Apple Arcade. Компания расторгла контракты с некоторыми разработчиками, и разрабатываемые ими проекты оказались закрыты. Сейчас в Купертино изучают новых подход, который поможет увеличить аудиторию сервиса. Творческий продюсер Apple Arcade в разговоре с некоторыми студиями заметил, что у их будущих игр не было того уровня «вовлечённости», который нужен купертиновцам.
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