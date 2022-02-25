В IT-индустрии оценили объявление кибервойны правительству России

Члены группировки Anonymous, объявившей правительству России кибервойну, не являются профессиональными хакерами, сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко телеканалу «360». Это объединение, вероятнее всего, является общественной организацией, через которую проходят многие хакеры, желающие стать профессионалами.

Anonymous — это, скорее всего, общественная организация. Это такая инициативная история, ей уже лет 20. Она зародилась на волне протестов против чего-то. Есть название, и под ним подписываются разные люди. С точки зрения журналистики это пиарная, очень красивая история, — сказал Клименко.

Он добавил, что российские сайты постоянно защищаются и от профессиональных хакеров и вынуждены обновлять защиту ежедневно.

Ранее группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. Хакеры заявили в Twitter, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Представители Anonymous добавили к своему заявлению хештег #Ukraine.

Также стало известно, что американские спецслужбы предложили президенту Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. Предлагается нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги.