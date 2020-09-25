Twitter будет расширять маркировку контролируемых государством аккаунтов

https://static.news.ru/photo/3e58d222-ff56-11ea-bc02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Twitter будет расширять на все страны маркировку аккаунтов, связанных с государством, в том числе помечать государственные СМИ, заявил основатель и глава социальной сети Джек Дорси в ходе выступления на форуме Oslo Freedom Forum.

Да, мы собираемся. Мы хотели начать с малого, с более известных организаций, с помощью которых мы могли бы научиться, протестировать систему, и потом, пока мы будем понимать как позитивные, так и отрицательные стороны [технологии] и по мере её улучшения, мы могли бы распространить её (маркировку. — NEWS.ru) на всё больше [аккаунтов], — отметил Дорси, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года.

Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230-му разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA).