Поправка в законы США может отправить Facebook под суд за гипербезопасность

https://static.news.ru/photo/fbf3895a-ff45-11ea-b16e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/Global Look Press

Руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года.

Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230 разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA). Если чиновники примут решение внести поправки в данный раздел документа, Facebook, Google и Twitter будут вынуждены полностью пересмотреть политику в отношении юзеров, пишет «Политика сегодня».

230 раздел действует с 1996 года. Белый дом хочет переписать его. Основное положение звучит так: «ни одному поставщику или пользователю интерактивных компьютерных услуг нельзя выступать в качестве издателя или носителя любых данных, предоставленных другими поставщиками информационного контента». Юридический иммунитет IT-компаний Конгресс менять не намерен. Изменения коснутся другой части. Соцсетям и иным онлайн-сервисам запретят блокировать посты пользователей и ссылки на сайты, даже если они являются расистскими или экстремистскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в приложениях Instagram для Android и iOS нашли критическую уязвимость, которая давала возможность злоумышленникам захватывать контроль над чужим аккаунтом и следить за пользователем смартфона. Чтобы воспользоваться нюансом, хакеру нужно было послать жертве специальное изображение через любой мессенджер или электронную почту. Кибератака становилась реальной, когда Instagram получал доступ к картинке и предлагал возможность опубликовать её.