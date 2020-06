Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

https://static.news.ru/photo/c6a9aa36-b954-11ea-9c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lightspeed & Quantum Studios Tenceny/youtube.com

Китайский разработчик Lightspeed & Quantum Studios представил на ежегодной конференции Tencent Games игру SYN — киберпанк-экшен в открытом мире.

По данным DTF, на конференции была представлена демоверсия игры, которая разрабатывается в сотрудничестве с компанией Epic Games. Как отмечают разработчики, SYN порадует пользователей реалистичной, но в то же время стилизованной графикой. В игре будет доступно множество вариантов настройки внешности персонажа, в том числе детальная проработка волос на основе прядей. Кастомизация будет проходить в реальном времени.

Также игроки смогут выбрать одну из трёх фракций и кибернетического питомца. Игра будет создана для ПК и консолей. Дата её выхода пока неизвестна.

