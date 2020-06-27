Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

Китайский разработчик Lightspeed & Quantum Studios представил на ежегодной конференции Tencent Games игру SYN — киберпанк-экшен в открытом мире.
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Также игроки смогут выбрать одну из трёх фракций и кибернетического питомца. Игра будет создана для ПК и консолей. Дата её выхода пока неизвестна.
Ранее NEWS.ru писал о том, что The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий за первые три дня с начала продаж. Сиквел постапокалиптического экшена стал самым быстропродаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, обогнав предыдущего рекордсмена — «Человека-паука» (3,3 млн копий).
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