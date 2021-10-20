Samsung предложили договориться с регуляторами на фоне запрета о продажах

Смартфоны фирмы Samsung хорошо продаются на российском рынке, и регуляторам не очень выгодно накладывать на компанию запрет о продажах. Шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с телеканалом «360» выразил уверенность в том, что обе стороны в скором времени договорятся о компромиссе.

Такому серьёзному игроку рынка «красную карточку» показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся, — прокомментировал Букштейн.

Он добавил, что не видит смысла специально выталкивать такого крупного игрока с российского рынка, а значит, конфликт можно уладить, если Samsung скорректирует политику компании в России для соответствия законодательству РФ.



Швейцарская компания Sqwin SA выступила против использования платёжного сервиса Samsung Pay в РФ. По версии компании, сервис нарушает её право на защищённое российским патентом изобретение «Система электронных платежей». Ещё в августе корейскому производителю запретили продавать устройства с таким приложением, однако конкретные модели прописаны не были.

Теперь новое решение суда содержит перечень моделей. В него попали смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В них «при функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».



Ранее эксперт по цифровой технике, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов в беседе с NEWS.ru предположил, что российские пользователи даже не заметят этого запрета, потому что Samsung просто выпустит обновление для ПО, в котором заблокирует возможность использования Samsung Pay.

