Продажи ноутбуков сильно выросли в начале года

https://static.news.ru/photo/23e601f0-b4cb-11eb-80cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Отрасль производства ноутбуков за первый квартал 2021 года сильно выросла. Продажи портативных устройств увеличились на 81%, следует из результатов исследования компании Strategy Analytics.

В общей сложности за этот период было продано 68,2 млн ноутбуков, тогда как в первой четверти 2020 года этот показатель равнялся 37,8 млн. Аналитики связывают это с быстрым развитием дистанционных технологий из-за пандемии коронавируса: многим людям понадобилось больше компьютеров при переходе на удалёнку.

Самым популярным производителем оказался Lenovo, который отгрузил 23.9% от всех устройств. На втором месте оказался HP (22,6%), на третьем — Dell (14,6%). Компания Apple заняла четвертую строчку (8,4%), а закрыла пятёрку лидеров Acer (7,2%).

Большинство проданных ноутбуков управлялись Windows (73,0%). Второе место заняла Chrome OS с долей в 17,7%, которую она получила за счёт образовательного сектора.

Рынок показал такой значительный рост несмотря на дефицит чипов, возникший из-за нехватки полупроводников. Ситуация начала усугубляться из-за закрытия заводов и повышения спроса на технику во время пандемии коронавируса.

Ранее генеральный директор и основатель Dell Майкл Делл также заявил, что нехватка полупроводников, которая приводит к дефициту чипов, используемых в производстве компьютерной техники, продлится ещё несколько лет. По его словам, в первую очередь проблема касается очень популярных компонентов, цена которых не превышает $1. Однако более дорогие и современные устройства найти будет трудно.

Кроме того, гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников. Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.