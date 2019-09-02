https://static.news.ru/photo/5680ed0a-cd64-11e9-8d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

В МЧС России началась апробация мобильного комплекса, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В состав комплекса входит модуль обработки информации с автоматизированной системой спутникового обмена через спутник-ретранслятор и антенный комплекс непосредственного приёма, — сообщили в МЧС.

Ведомство планирует применять его во время чрезвычайных ситуаций и при ремонте стационарных центров. Передвижной комплекс космического мониторинга будут использовать и в социально значимых регионах, например, во время пляжного сезона в Крыму, чтобы повысить оперативность реагирования на нештатные ситуации.

Как писал News.ru, в России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды. Компания «Радий», входящая в структуру Ростеха, уже начала поставки оборудования для радиозондирования атмосферы. Система, которая называется «Полюс-С», предназначена для получения данных о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра. В Росгидромете уточнили, что десять таких станций уже работают, ещё девять установят до конца 2020 года.