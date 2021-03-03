Независимый эксперт рассказал, как и куда можно сдать старый гаджет

https://static.news.ru/photo/c546c950-7c25-11eb-bb13-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Старый и надоевший гаджет лучше не выбрасывать, а сдать производителям смартфонов и других цифровых устройств. Также его с удовольствием примут магазины, занимающиеся торговлей техникой. Об этом в разговоре с журналистами рассказал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев.

По его словам, устройство будет принято в счёт нового. И человеку, который принесёт старый гаджет, обеспечена скидка. Пусть небольшая — но она будет. Как сказал эксперт, самым принципиальным моментом сдачи гаджета в подобные компании является то, что они правильным образом утилизируют устройство. Дело в том, что любой девайс неправильно с экологической точки зрения выкидывать в урну вместе с прочими отходами, ведь устройство содержит металлы и опасные элементы, которые будут разлагаться сотни лет, отравляя при этом планету.

Перед сдачей устройства нужно защитить содержащуюся в нём информацию. Для этого необходимо сделать два простых шага. Сначала пользователь должен убедиться, что у него есть резервная система данных, которая создаётся при помощи стандартных средств гаджета. Все сведения о том, как сохранять информацию, есть в инструкции.

Второй момент — зайти в настройки устройства и выполнить его полный сброс, вернуться к заводским настройкам. Таким образом устройство стирает все данные с внутреннего накопителя памяти, уничтожает всю информацию о вашем присутствии и ведёт себя как абсолютно новое устройство, только что вышедшее с конвейера, — цитирует Шалеева «Радио 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, смартфон, упавший в снег, может быть серьёзно повреждён за счёт влаги. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как можно «воскресить» гаджет в этом случае или хотя бы как свести к минимуму вред от подобного «приключения».