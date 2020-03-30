https://static.news.ru/photo/ae749e8a-7322-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft решила переименовать Office 365. С 21 апреля сервис будет называться Microsoft 365, он также получит несколько новых функций и программ.

Как утверждают в компании, Microsoft 365 станет эволюцией Office 365, «использующей новые возможности искусственного интеллекта, контент и шаблоны и мощь облачных вычислений».

Одними из главных нововведений станет приложения Family Safety и Teams for Consumers. Первое отслеживает проведённое в приложениях время, а второе предоставит совместное хранилище для файлов.

Microsoft 365 будет доступна в двух вариациях: Personal ($6,99 в месяц) и Family ($9,99).

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 10 начали жаловаться на перебои в работе Интернета. Компания Microsoft подтвердила наличие проблемы, заявив, что она кроется в обновлении KB4535996.