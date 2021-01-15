Microsoft готовит «облегчённую» версию Windows с новым дизайном

https://static.news.ru/photo/d75a04ca-57fb-11eb-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Корпорация Microsoft разрабатывает новую версию своей операционной системы — Windows 10X. Она предназначена для слабых компьютеров и получит обновлённый дизайн и функционал.

Сборку новой ОС до релиза получили журналисты The Verge. По их данным, Windows 10X позиционируется как конкурент «лёгкой» системы от Google для ноутбуков — ChromeOS.

Большие изменения в системе претерпела панель задач, в которой меню «Пуск» теперь находится посередине. В нём содержится список недавно открытых документов и установленных приложений. Также на панели располагается центр действий, который отображает только время, а для изменения настроек и прочтения уведомлений необходимо кликнуть по нему.

Кроме того, система позволит устанавливать веб-приложения (PWA) через встроенный браузер Edge. Затем их можно будет закрепить на панели задач. Журналисты предположили, что после выхода Windows 10X может не поддерживать настольные приложения, так как она сделана для работы с веб-приложениями и программами из Microsoft Store. Запуск классических приложений пока доступен только в версии для разработчиков.

Концепция новой операционной системы предполагает одноэкранное использование. Пользователям оставили возможность открывать несколько окон рядом друг с другом, но «оконного» режима больше нет. Кроме того, «Проводник» потерял возможность доступа к локальным файлам — теперь через него доступны только облачные сервисы и подключённые накопители.

Microsoft упростила почти все окна Windows внутри Windows 10X до такой степени, что система стала похожа на «портал в Интернет», а не «портал для приложений Windows», — отметили в издании.

Система не будет продаваться отдельно — получить её можно будет только с новыми устройствами. При этом до сих пор Microsoft официально не сообщала о дате выхода Windows10X.

a new build of Windows 10X has leaked, and it's the near final version pic.twitter.com/LWiTfwcmSh — Tom Warren (@tomwarren) January 14, 2021

Ранее журналисты сообщали, что одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. С этой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.

Кроме того, появится функция постоянного подключения, которая позволит приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Такая опция пригодится для приложения электронной почты, писал NEWS.ru.