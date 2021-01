Microsoft готовит «облегчённую» версию Windows с новым дизайном

Сборку новой ОС до релиза получили журналисты The Verge. По их данным, Windows 10X позиционируется как конкурент «лёгкой» системы от Google для ноутбуков — ChromeOS.

Большие изменения в системе претерпела панель задач, в которой меню «Пуск» теперь находится посередине. В нём содержится список недавно открытых документов и установленных приложений. Также на панели располагается центр действий, который отображает только время, а для изменения настроек и прочтения уведомлений необходимо кликнуть по нему.

Кроме того, система позволит устанавливать веб-приложения (PWA) через встроенный браузер Edge. Затем их можно будет закрепить на панели задач. Журналисты предположили, что после выхода Windows 10X может не поддерживать настольные приложения, так как она сделана для работы с веб-приложениями и программами из Microsoft Store. Запуск классических приложений пока доступен только в версии для разработчиков.

Концепция новой операционной системы предполагает одноэкранное использование. Пользователям оставили возможность открывать несколько окон рядом друг с другом, но «оконного» режима больше нет. Кроме того, «Проводник» потерял возможность доступа к локальным файлам — теперь через него доступны только облачные сервисы и подключённые накопители.

Система не будет продаваться отдельно — получить её можно будет только с новыми устройствами. При этом до сих пор Microsoft официально не сообщала о дате выхода Windows10X.