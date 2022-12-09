Известные признаки прослушки телефона оказались мифом Киберэксперт Кувиков: шумы и эхо как признак прослушки телефона - это миф

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представления многих граждан о том, что шумы и эхо во время разговора по телефону говорят о прослушке устройства, являются мифом. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По его словам, на качество связи могут влиять сразу несколько факторов.

Одним из таких факторов эксперт назвал технические проблемы с самим гаджетом. Он посоветовал в случае постоянных помех сменить смартфон или оператора.

Кроме того, он отметил, что организация прослушки не является простым делом, в связи с чем из-за сложностей процесса объектом изучения становится далеко не каждый, а потому «лишнюю паранойю можно отсечь».

Ранее онколог Владимир Полянский рассказал, что работающая электроника или ее компоненты не влияют на развитие раковых заболеваний, это миф. Медик отметил, что «можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками», но никакого влияния на организм они не окажут.

В свою очередь кардиолог Мурад Таибов заявил, что вред микроволновок для сердца до сих пор подробно не описан и не доказан. При этом врач подчеркнул, что работа данной техники действительно может нарушить работу кардиостимулятора, вызывать помехи и спровоцировать аритмию.