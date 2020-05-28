IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom

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Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Во-первых, загружать программу надо только из проверенных источников, а не со сторонних порталов. Для работы на ПК стоит воспользоваться официальным сайтом разработчика, для использования с мобильных устройств — скачать из App Store или Google Play, в зависимости от марки гаджета, с которого планируется выйти на связь, передаёт «Прайм».

Второй шаг для обеспечения защиты ваших данных — использование надёжного сложного пароля. Также не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) — зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние, — сказал Мясоедов.

Также он напомнил, что, в любом случае, во время конференции стоит следить за тем, что говорится во всеуслышание или демонстрируется по видеосвязи.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство просвещения намерено создать российский аналог популярных зарубежных приложений для видеоконференций. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Основой конкурентоспособности, по его словам, должна стать безупречная сохранность персональных данных.