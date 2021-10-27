Инженер Xiaomi дал советы по зарядке смартфона

Разряжать смартфон до нуля перед зарядкой уже давно не нужно, рассказал инженер компании Xiaomi Никита Гришанов. Это было актуально для первых моделей мобильных телефонов, сейчас такая манипуляция не нужна. Об этом сообщает Live 24.

Аналогично не требуется и снимать смартфон с зарядки сразу по достижении 100%. Также Гришанов заверил в безопасности функции быстрой зарядки — она не вредит качеству батареи. По его словам, никакая функция, предусмотренная смартфоне, не может нанести ему ущерб.

Основное правило, которое позволит сохранить ресурс батареи, — это использовать оригинальное зарядное устройство, которое соответствует требуемой мощности. Оно должно быть исправным.

Ранее старший инженер компании IVEStore Андрей Зелёный заявил, что зарядка телефона в машине от прикуривателя может привести к быстрой поломке гаджета. По его словам, для телефона опасны скачки давления, вызванные некачественными проводами.

Также рискованно заряжать смартфон, когда его батарея вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем или намокло. Об этом заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.