Жительница американского штата Теннесси Эшли Лемей установила камеру в комнате дочерей, чтобы контролировать обстановку во время ночных смен в больнице. Спустя четыре дня устройство взломал неизвестный.
Восьмилетняя Алиса была в прихожей, когда услышала из комнаты странные звуки. Школьница подумала, что это играет её сестра, и поднялась на второй этаж. Не увидев никого в помещении, она спросила: «Кто здесь?»
Я твой лучший друг, я Санта-Клаус. Хочешь быть моим лучшим другом? — ответил хакер.
Each time I've watched this video it's given me chills.
A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.
Неизвестный сказал Алисе, что она может делать всё, что хочет: навести беспорядок в комнате или сломать телевизор.
Компания Ring, занимавшаяся разработкой камеры, пообещала расследовать случившееся и предпринять все меры, чтобы обезопасить своих клиентов. Лемей призналась, что не активировала двухфакторную аутентификацию на устройстве, вероятно, это упростило задачу хакера.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском городе Сиэтл извращенец взломал веб-камеру в комнате трёхлетней девочки. О взломе устройства ребёнок рассказал своим родителям. По её словам, по ночам с ней разговаривал мужской голос.