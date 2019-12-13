https://static.news.ru/photo/7e6f8aea-1d75-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/Global Look Press

Жительница американского штата Теннесси Эшли Лемей установила камеру в комнате дочерей, чтобы контролировать обстановку во время ночных смен в больнице. Спустя четыре дня устройство взломал неизвестный.

Восьмилетняя Алиса была в прихожей, когда услышала из комнаты странные звуки. Школьница подумала, что это играет её сестра, и поднялась на второй этаж. Не увидев никого в помещении, она спросила: «Кто здесь?»

Я твой лучший друг, я Санта-Клаус. Хочешь быть моим лучшим другом? — ответил хакер.

Each time I've watched this video it's given me chills.



A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.



More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0 — Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019

Неизвестный сказал Алисе, что она может делать всё, что хочет: навести беспорядок в комнате или сломать телевизор.

Компания Ring, занимавшаяся разработкой камеры, пообещала расследовать случившееся и предпринять все меры, чтобы обезопасить своих клиентов. Лемей призналась, что не активировала двухфакторную аутентификацию на устройстве, вероятно, это упростило задачу хакера.

my friend’s @ring camera was hacked last night when she was sleeping!! Listen to the guy trying to wake her up HOW SCARY @wsbtv pic.twitter.com/agQ4j6OUNj — Lacy (@LacyHartzler) December 10, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что в американском городе Сиэтл извращенец взломал веб-камеру в комнате трёхлетней девочки. О взломе устройства ребёнок рассказал своим родителям. По её словам, по ночам с ней разговаривал мужской голос.