Facebook сменит название из-за метавселенной

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Компания Facebook планирует сменить название, чтобы отразить построение метавселенной. Это произойдёт на следующей неделе, сообщает портал The Verge.

Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе, чтобы отразить своё внимание на построении метавселенной, — говорится в сообщении.

О смене названия должен сообщить основатель сети Марк Цукерберг на ежегодной конференции, которая состоится 28 октября. Каким будет новое название, не уточняется.

Американская компания Facebook намерена создать порядка 10 тысяч рабочих мест в рамках проекта по разработке метавселенной. Компания в настоящее время работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Ранее сообщалось, что в начале октября произошёл глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Жалобы поступали из США, Канады, Германии и ряда других стран, включая Россию.