Эксперт рассказал о возможности у соседей помешать работе Wi-Fi

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Сборы Российского союза правообладателей в 2020 году, когда в стране случилась пандемия коронавируса, достигли 6,1 млрд против 4,6 млрд рублей в 2019-м. Таким образом, сборы «налога на болванки» установили рекорд, сообщает РБК со ссылкой на отчёт.

Кроме того, в 1,4 раза, до 4 млрд рублей, за год увеличились и средства, которые из этих сборов выделяются непосредственно владельцам авторских и смежных прав. Прошлый рекорд был поставлен в...