Эксперт рассказал о возможности у соседей помешать работе Wi-Fi

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что можно узнать, кто из соседей пользователя подсел на его трафик. Для этого в настройках роутера следует проверить список подключённых устройств, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.
Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает, — подчеркнул Тимофеев.
По его мнению, в настройках роутера необходимо задать поиск нового оптимального канала или воспользоваться анализатором Wi-Fi. Последний поможет определить, какие каналы соседей совпадают или глушат канал пользователя.
Ранее стало известно, что Wi-Fi следует отключать всегда, когда он не нужен. Об этом заявил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Эксперт предупредил о множестве технических возможностей по краже данных, которыми обладают злоумышленники.