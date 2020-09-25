Эксперт пояснил, нужно ли бояться городских сетей Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/6f3ea59e-ff59-11ea-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети мобильных операторов защищаются похожими технологиями и безопасны с точки зрения внешних угроз, заявил заместитель гендиректора по стратегии АО «МаксимаТелеком» Александр Минов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По его словам, существуют некоторые локации, где сотовая сеть имеет неустойчивый сигнал. При этом обе технологии хорошо дополняют друг друга.

Этот новый виток технологического развития надо рассматривать как прогресс, он неумолим. Важно, чтобы люди понимали, осознавали, не боялись этого, а умели с этим работать и в этом находить для себя новые возможности, — отметил Минов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильные сервисы и голосовые помощники не записывают происходящее вокруг в самостоятельном режиме, заявил специалист по обработке больших данных, гендиректор Tazeros Global Systems Артур Хачуян.