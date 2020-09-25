Эксперт развеял мифы об опасности мобильных сервисов

https://static.news.ru/photo/7ee65006-ff2b-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные сервисы и голосовые помощники не записывают происходящее вокруг в самостоятельном режиме, заявил специалист по обработке больших данных, гендиректор «Tazeros Global Systems» Артур Хачуян.

Голосовые помощники активируются только в момент прямого обращения. А пока телефон выключен, они не имеют доступ к микрофону, — отметил Хачуян в беседе с ОТР.

По его словам, у умных колонок, напротив, микрофон всегда включён, они действительно прослушивают речь пользователей в реальном времени.

В целом же телефоны и сервисы не представляют опасности в плане возможной утечки информации, подчеркнул Хачуян. Наиболее уязвимыми являются интернет-браузеры — они могут использовать личные данные пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft стала жертвой масштабной утечки информации — в свободном доступе в Сети оказались исходники операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру.