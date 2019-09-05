https://static.news.ru/photo/04a0cac2-cfe5-11e9-841f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В среду, 4 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появился бот PRNHB, который показывал, кто из друзей пользователя зарегистрирован на сайте Pornhub.

Схема работы бота заключается в том, что посетители Pornhub с российского IP-адреса должны авторизоваться на сайте с помощью своего VK-аккаунта.

Бот узнаёт, у кого из списка друзей установлено приложение порносайта и отправляет отчёт, сообщает Life .

Однако как только об этом стало известно, администрация соцсети заблокировала сам бот и аккаунт разработчика.

Как ранее писал News.ru, портал с контентом для взрослых Pornhub опубликовал видеоролик, посвящённый проблеме загрязнения океанов.