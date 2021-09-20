Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch

Корпорация Apple выпустила обновления операционных систем для iPhone, iPad и Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Так, улучшенная версия iOS получила функцию Focus, помогающую концентрироваться во время работы, сообщает пресс-служба компании.

С помощью данной функции искусственный интеллект отключает отвлекающие приложения. Также у iOS 15 появился новый дизайн. Приложение «Камера» на фотографиях теперь распознаёт текст и объекты. Доработаны приложения «Карты», «Кошелёк» и «Погода».

В новой операционной системе iPad добавилась библиотека приложений и улучшены виджеты, которые теперь можно перемещать по рабочему столу.

У новой прошивки Apple Watch добавлены функции контроля качества сна, приложение для медитации, а также возможность создавать циферблат из портретных снимков.

Ранее стало известно, что после прошедшей 14 сентября презентации новинок от компании Apple в онлайн-магазине американской корпорации более не представлены несколько старых моделей iPhone, включая прошлогодние iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Старые модели смартфонов исчезли из онлайн-магазина сразу после презентации новинок корпорации.