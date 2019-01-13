За кем следить на Australian Open

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Первый турнир «Большого шлема» в сезоне стартует 14 января

Сезон в теннисе всегда начинается бодро. Всего спустя пару недель, после начала года, наступает время первого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурн приезжают лучшие из лучших: по рейтингу, по итогам квалификации или те, кто получили специальное приглашение за былые заслуги. Накануне Australian Open шансы россиян на выход в финальные стадии оценил News.ru.

Главные надежды

Открытый чемпионат Австралии, как и осенний Открытый чемпионат США, проводится на харде. Это не самое травмоопасное покрытие: такой корт не скользит, как трава, и не пылит, как грунт. Отчасти из соображений безопасности именно с хардовых турниров и начинается сезон.

В 2019 году первые матчи Australian Open назначены на 14 января, то есть уже через двое суток после завершения женских соревнований в Сиднее и мужских — в Окленде. В короткое межсезонье (с середины ноября по середину декабря) в стане российских спортсменов, к счастью, не убыло, и в Мельбурн они приехали максимальным представительством.

За победу (ну или за то, чтобы хотя бы выйти во вторую неделю соревнований) с мировыми топами поспорят сразу одиннадцать россиянок: Евгения Родина, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Наталья Вихлянцева, Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Основные надежды у отечественных болельщиков связаны традиционно с последними двумя.

Касаткина прибыла в Мельбурн в статусе десятой ракетки мира и первой — России. Чтобы удержаться в топ-10, ей нужно защищать очки и доходить минимум до третьего круга. Только едва ли от неё стоит ждать очень высокого результата: на старте сезона Дарья почти никогда не бывает успешна. Недаром на турнире в Брисбене в начале января она проиграла 283-й ракетке мира — австралийке Кимберли Беррелл. На то, чтобы найти свою игру, россиянке требуется чуть ли не вся первая треть сезона — до самого «Ролан Гаррос». Хотя в том году она пришла в себя уже в феврале, пробившись в финал турнира в Дубае. В первом круге Открытого чемпионата Австралии Касаткина сыграет со швейцаркой Тимеей Бачински, которая две недели назад на старте в китайском Шэньчжене проиграла другой россиянке — Марии Шараповой.

Li Muzi/Xinhua/Global Look Press Мария Шарапова

Бывшая же первая ракетка мира и самая опытная из россиянок, приехавших в Австралию, Шарапова в Шэньчжене тоже порадовать болельщиков не смогла. В третьем круге она отказалась от борьбы против белоруски Арины Соболенко из-за травмы бедра. Вдобавок, у неё явно остались старые проблемы с плечом — на корт она выходила с тугой повязкой. Прошлый сезон Мария завершила досрочно, обещая сосредоточиться на здоровье и подготовиться к новому. Что-то, очевидно, пошло не так, и восстановиться пятикратная чемпионка «Шлемов» не сумела. В Мельбурн она приехала, несмотря на травму, и что-то подсказывает, что ей трудно будет задержаться там надолго. Хотя сетка ей попалась не самая сложная (в первом круге Марию ждёт вышедшая из квалификации британка Хэрриет Дарт), Шарапова в последнее время до неприличия нестабильна, так что реально оценить её шансы даже против нестатусных соперниц очень тяжело. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянке по силам выйти как минимум в четвёртый круг соревнований. Что ж, время покажет.

Сыграет на Открытом чемпионате Австралии и принципиальная соперница Шараповой — американка Серена Уильямс, вернувшаяся на корт в 2017 году после рождения дочери. В прошлом сезоне она дважды доходила до финала мэйджоров — в Нью-Йорке и Лондоне — и сейчас, судя по видео в сети, находится в приличной форме. Рекордсменке «Шлемов» в первом круге ожидаемо (на то Уильямс и занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге) попалась вполне проходимая соперница — немка Татьяна Мария. Американке по силам наделать шуму в Мельбурне, и вряд ли кто-то удивится, если она поборется там за 24-й личный «Шлем» в карьере.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп начнёт похождение за вторым титулом «Большого шлема» со встречи с эстонкой Кайей Канепи. Ей предстоит защищать финал: именно до этой стадии в Мельбурне Халеп дошла в 2018 году. Тогда она уступила датчанке Каролин Возняцки. В теории, даже если в этот раз румынка вылетит до решающего раунда, она не потеряет лидерство в мировом рейтинге. Просто не вяжется как-то: Симона никого не пускает на вершину рейтинга уже больше года, но пока выиграла только один мэйджор. Причём было это не в Австралии, а во Франции в мае 2018-го.

Матчи первого запуска у женщин назначены на 3:00 по московскому времени. Одновременно на корты Мельбурна выйдут пары Екатерина Макарова — Кэйти Бултер (Великобритания), Анна Калинская — Арина Соболенко (Беларусь), Мария Шарапова — Хэрриет Дарт (Великобритания), Евгения Родина — Маркета Вондроушова (Чехия).

Andy Astfalck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Евгения Родина

Время пришло

Мужская российская команда представлена следующими теннисистами: Кареном Хачановым, Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Евгением Донским. Этой четвёрке будет противостоять настоящая «Большая четвёрка» из серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и объявившего о скором завершении карьеры британца Энди Маррея. Не пропустят Открытый чемпионат Австралии и японец Кей Нисикори и хорват Марин Чилич, которые на харде чувствуют себя более чем комфортно. Что предложат российские теннисисты этим грандам?

По факту, навязать конкуренцию элитным спортсменам могут только Хачанов и Медведев. Рублёв, пропустивший часть прошлого сезона из-за травм, не набрал ещё нужных кондиций, как и Донской, который занимает 98-ю строчку мирового рейтинга и по уровню тягаться с перечисленными спортсменами не может.

А вот Карен, остановившийся в шаге от топ-10, и Даниил, занимающий 16-ю строчку мирового рейтинга, пока своими выступлениями радуют. Во всяком случае, начали сезон они уверенно. Хачанов в конце декабря в Абу-Даби переиграл восьмую ракетку мира Доминика Тима, который позже назвал россиянина теннисистом «без слабых мест». А Медведев в начале января одержал победу над Марреем. Тот признал, что у него против Даниила просто не было шансов. Россияне в прошлом сезоне совершили мощный прорыв, выиграв по несколько довольно престижных турниров, но на мэйджорах успеха не добивались. Похоже, время пришло.

Сергей Булкин/News.ru Карен Хачанов

Для Маррея, который 11 января на специальной пресс-конференции объявил об уходе из спорта, этот турнир может стать последним в карьере. Британец хотел бы доиграть до Уимблдона, который пройдёт летом, но уверенности в своих силах у него нет. Довели трёхкратного победителя «Шлемов» постоянные травмы и боль. Теннисист признался, что больше не в состоянии их терпеть. Энди вряд ли задержится в Мельбурне дольше, чем на пару раундов, ведь его физическая форма по понятным причинам оставляет желать лучшего. И кажется, именно на его стороне будут симпатии большинства теннисных болельщиков. Британец это точно заслужил.

Больше всего шансов на победу в Австралии — у действующего чемпиона Федерера и Джоковича, который в прошлом сезоне после долгой паузы выиграл Уимблдон и порядочно прибавил. Надаль, страдавший от травм всю вторую половину 2018-го, сейчас, как сам утверждает, более-менее восстановился и собирается внести свою лепту в розыгрыш трофея.

Первые мужские матчи также начнутся 14 января в 3:00 по Москве. Россияне стартуют вторым запуском, и на 6:00 назначены матчи Карена Хачанова против Петера Гоёвчика (Германия) и Андрея Рублёва против Маккензи Макдональда (США).

Грядущий Australian Open абсолютно непредсказуем. Одно можно сказать наверняка: будет жарко!